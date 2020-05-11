Hande Erçel: O sabaha dinç uyanmak istiyorum

İyilik destekçisi Resim sanatına olan ilgisiyle bilinen ve eserlerini zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçileriyle de paylaşan Hande Erçel, bu tutkusunu şimdi bir iyilik projesine dönüştürüyor. Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor. Kansersiz Yaşam Derneği, kanser hastası çocuklara yönelik projesinin detaylarını çok yakında duyuracak. Derneğin destekçisi Hande Erçel de bu projede resimleriyle yer alacak.