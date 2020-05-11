Hande Erçel: O sabaha dinç uyanmak istiyorum

Hande Erçel, karantina günlerini nasıl geçirdiğini Hello! dergisine anlattı. Ünlü oyuncu, “Her değişim fedakarlıklar gerektirir. Yeniye alışmak, zorluklara kafa tutmayı öğrenmekten geçer. Hayat, bizim çağımıza yeni bir imtihan verdi” dedi.
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Mimar Sinan Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde okuyan Hande Erçel’in oyunculuk dışında en çok zevk aldığı şey çizim yapmak.
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Kansersiz Yaşam Derneği’nin çocuklara yönelik bir iyilik projesi için de resim yapan güzel oyuncu, resim sanatına olan ilgisiyle biliniyor. Karantina günlerinde elinden fırçasını düşünmeyen ünlü oyuncu salgın sürecini dergiye verdiği röportajda şöyle yorumladı:
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O SABAHA DİNÇ UYANMAK İSTİYORUM
“Dünya değişiyor... Her değişim fedakarlıklar gerektirir. Yeniye alışmak, zorluklara kafa tutmayı öğrenmekten geçer. Hayat, bizim çağımıza yeni bir imtihan verdi. Bilmeye aç olanlar, ayazı yüzüne ilk yiyecekler belki ama ardındaki umuda kavuşmanın hazzı yok mu?O sabaha dinç uyanmak istiyorum, yeni hayata anlatacak çok şeyim var... Ya senin?”
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İyilik destekçisi
Resim sanatına olan ilgisiyle bilinen ve eserlerini zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçileriyle de paylaşan Hande Erçel, bu tutkusunu şimdi bir iyilik projesine dönüştürüyor. Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor. Kansersiz Yaşam Derneği, kanser hastası çocuklara yönelik projesinin detaylarını çok yakında duyuracak. Derneğin destekçisi Hande Erçel de bu projede resimleriyle yer alacak.