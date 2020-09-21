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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 13:52 | 

Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı dinlemedi

Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu.

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Nikah sonrası çift için şarkı söyleyen Dalkılıç, eski sevgilisine bakarak 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez bir araya geldi

3Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi
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'Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi'

Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi. Dalkılıç, Hande Erçel'e de bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi.

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Murat Dalkılıç geceye tek katılırken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı. Hande Erçel ise eski sevgilisi Dalkılıç'ın şarkı söylediği anlarda telefonuyla ilgilendi.

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Evlenmeleri beklenen çiftten güzel oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.Erçel, "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim" demişti.

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