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Magazin
Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 10:02 | 

Sezonu açtı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Deniz sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı

Saba Tümer, Bodrum’da tatil sezonunu açtı. Ünlü sunucu önceki gün Le Meridien Otel’in plajında görüntülendi. Tam kapanma sürecini detoks yaparak geçiren Tümer’in vitamin takviyesini aldıktan sonra sahile indiği anlar objektife yansıdı. Plajda arkadaşıyla sohbet edip fotoğraf çektiren Tümer, daha sonra denize girdi. Ünlü sunucunun, sporundan yeme-içmesine kadar kendisine özel hazırlanan bir programı uyguladığı öğrenildi.

Ali KESER

2Hiç gizlemedik

'Hiç gizlemedik'

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler dönüşü havalimanında el ele görüntülenmişti. Çift, dün rol aldıkları dizinin Yeniköy’deki setine birlikte geldi. Kerem Bürsin, Hande Erçel’le beraberliğini basın mensuplarına ilk kez itiraf etti. İlişkilerini gizledikleri iddiasını yalanlayan Bürsin, “Hiç gizlemedik. Oldu işte. En başından çok iyi dost olduk. Şimdi her şey güzel” dedi. Ünlü oyuncu, beraberliklerinin Maldivler’de başlamadığını da sözlerine ekledi.

3Tatile gitmeyeceğiz

Tatile gitmeyeceğiz

Oyuncu Fatma Toptaş ile şef eşi Gürkan Topçu, önceki gün Akatlar’daki bir markette alışveriş yaptı. Çift, uzun zaman sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyledi. Fatma Toptaş, “Dışarısı bayağı hareketliymiş. Genellikle evdeyiz. Tatile de gitmeyi düşünmüyoruz. En güzeli evde takılmak” dedi. İkili, daha sonra “Minnoş” adını verdikleri mini araçlarına binerek oradan ayrıldı.

Behlül AYDIN

4Annem tanımaz

Annem tanımaz

Nesrin Cavadzade önceki gün Arnavutköy’deydi. Oyuncu gözlüğü, maskesi ve kapüşonuna rağmen fotoğraflanmasına şaşırdı: “Size helal olsun. Beni bu halde annem bile tanımaz.”

Behlül AYDIN

5İlk fragmanı yayınlandı

İlk fragmanı yayınlandı

Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrolü paylaştığı “Ayak İşleri”nin ilk fragmanı seyirciyle buluştu.Gain’de yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Caner Özyurtlu üstleniyor. Aksiyon-komedi türündeki dizinin ilk 3 bölümünün konuk oyuncuları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak...

6Maskemi evde unuttum

Maskemi evde unuttum

Perihan Ünlücan önceki gün Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Ünlücan, maskesiz olması hakkında “Maskemi evde unuttum” açıklamasını yaptı.

Sayit DURMAZ

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