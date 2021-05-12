Sezonu açtı

'Hiç gizlemedik' Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Maldivler dönüşü havalimanında el ele görüntülenmişti. Çift, dün rol aldıkları dizinin Yeniköy’deki setine birlikte geldi. Kerem Bürsin, Hande Erçel’le beraberliğini basın mensuplarına ilk kez itiraf etti. İlişkilerini gizledikleri iddiasını yalanlayan Bürsin, “Hiç gizlemedik. Oldu işte. En başından çok iyi dost olduk. Şimdi her şey güzel” dedi. Ünlü oyuncu, beraberliklerinin Maldivler’de başlamadığını da sözlerine ekledi.