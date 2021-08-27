Hande Erçel ile Kerem Bürsin baş başa tatilde

Tarkan benim uğurum Sibel Can’ın Tarkan imzalı yeni şarkısı “Adı Elveda Olsun” bugün çıkıyor. Yaz konserlerine devam eden Sibel Can, yeni single’ını bugün sevenlerinin beğenisine sunuyor. Söz ve müziği Tarkan’a ait “Adı Elveda Olsun”, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak. Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan Sibel Can, “Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği, yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. ‘Adı Elveda Olsun’u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim” dedi.