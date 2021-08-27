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Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 - 08:09 | 

Hande Erçel ile Kerem Bürsin baş başa tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Baş başa keyif

Baş başa keyif

Bodrum’da tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.Sevgililer, Six Senses Kaplankaya’nın plajında baş başa deniz keyfi yaptı. Şezlonglarına uzanıp kitap okuyan iki oyuncunun tatilde yeni proje tekliflerini de değerlendirdikleri öğrenildi. (Umut ÜNVER)

2Yorgun baba

Yorgun baba

Nurdan Büyükak, eşi İbrahim Büyükak’ı haziran ayında doğan oğulları Aslan Oktay’la böyle fotoğrafladı. Nurdan Büyükak o kareyi Instagram’da “Şşşt çocuklar uyuyor” notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun yanıtı “Uyumuyoruz, gözümüzü dinlendiriyoruz” oldu.

3Tarkan benim uğurum

Tarkan benim uğurum

Sibel Can’ın Tarkan imzalı yeni şarkısı “Adı Elveda Olsun” bugün çıkıyor. Yaz konserlerine devam eden Sibel Can, yeni single’ını bugün sevenlerinin beğenisine sunuyor. Söz ve müziği Tarkan’a ait “Adı Elveda Olsun”, Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak. Daha önce de Tarkan şarkıları okuyan Sibel Can, “Tarkan benim uğurum. Onun müzikle olan bağı, muhteşem kişiliği, yorumcu ve besteci kimliğinin bendeki karşılığı çok büyük. ‘Adı Elveda Olsun’u dinlediğim ilk andan itibaren çok sevdim” dedi.

4Tatil sonrası alışveriş

Tatil sonrası alışveriş

Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Bodrum tatilinin ardından soluğu İstanbul’da alan iki sevgili alışveriş yaptı. AVM’de kaldıkları süre boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan Subaşı ve sevgilisi, yanına gelenleri kırmayarak fotoğraf çektirdi.

530 haftayı devirdik be ortak

30 haftayı devirdik be ortak!

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, hamileliğinde 7’nci ayı geride bıraktı. Ünlü oyuncu, eşi Halit Ergenç’le çektiği selfie’leri Instagram sayfasında şu mesajla paylaştı: “Yine yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!”

6Gökhan’ın Adel’i

Gökhan’ın Adel’i

Geçen yıl Buket Töre’yle evlenen Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, ocak ayında ilk kez babalık heyecanı yaşamış ve kızı Adel’i kucağına almıştı. Töre, önceki gün kızıyla çektirdiği bu kareyi Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

7Bebek turu

Bebek turu

Gurur Aydoğan önceki gün kız arkadaşıyla üstü açık klasik Mercedes marka aracının içinde Bebek’te görüntülendi. İkilinin, keyifli halleri objektife yansıdı. Kendisini fotoğraflayan gazetecileri fark eden ünlü oyuncu, selam verip yoluna devam etti. (Sayit DURMAZ)

8Dizi bitti sakal gitti

Dizi bitti sakal gitti

Buğra Gülsoy önceki gün eşi Nilüfer Gürbüz ve ailesiyle Etiler trafiğinde görüntülendi. Gülsoy, “Beni nereden gördünüz? Trafiği hiç aksatmayayım, başka zaman konuşalım” dedi. “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde rol alan oyuncu, dizinin bitmesiyle sakalını kestirdi. (Sayit DURMAZ)

9Sezon öncesi son tatil

Sezon öncesi son tatil

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”in oyuncusu Melis Sezen önceki gün menajeriyle Çeşme Before Sunset Beach’deydi. Ünlü oyuncu, denizde hem yüzdü hem de menajeriyle sohbet etti. Sezen, yeni sezon öncesinde güneşin ve mavi suların keyfini çıkardı.(Deniz BOY)

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