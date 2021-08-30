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Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 12:16 | 

Hande Erçel eski sevgilisi Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Sitare Akbaş'ı hayatından çıkardı

Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'ın aşkı Hande Erçel'i kızdırdı. Erçel birlikte rol aldığı Sitare Akbaş'ı hayatından çıkardı.

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Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Sitare Akbaş'ı sosyal medya hesabından sildi. Ünlü oyuncunun ardından Akbaş'tan da karşı hamle geldi.

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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü oyuncu Sitare Akbaş’a kaptırdı. Çift, iki hafta önce Etiler'de objektiflere yansıdı. Sürpriz birliktelik sonrası gözler oyuncu Hande Erçel'e çevrildi.

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'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan iki oyuncunun bu görüntülerden sonra arası açıldı. Erçel, eski sevgilisiyle aşk yaşayan arkadaşını hayatından çıkardı.

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Sosyal medyada Sitare Akbaş'ı takip etmeyi bırakan Erçel, arkadaşıyla bağlantıları kopardı. Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan sildi.

5AYRILIK SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU

AYRILIK SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU

‘Sen Çal Kapımı’da rol alan Sitare Akbaş dizinin final yapmasına kısa bir süre kala diziye veda etmişti. İddiaya göre, Akbaş, sette huzursuzluk çıkmasın diye yönetmenden izin istemişti.

6ARTIK KAÇMIYORLAR

ARTIK KAÇMIYORLAR

Şarkıcı Murat Dalkılıç, iki hafta önce sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korumuştu.

7GÜLDÜREN SORU

GÜLDÜREN SORU

Akbaş ise muhabirlerin, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetinmişti.

8‘BANA DOĞRU SORU SOR’

‘BANA DOĞRU SORU SOR’

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlenmişti.

Ünlü şarkıcı, muhabirlere, "Bana doğru soru sor! Ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi” diye tepki gösterip ardından röportajı yarıda kesmişti...

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