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Ali KESER
Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 08:01 | 

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’le tatilde

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’le birlikte bir dergi için Bodrum’da objektif karşısına geçti. Torba’daki Voyage Otel’de yapılan çekimlerde abla kardeş eğlenceli anlar yaşadı.

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1YENİ DURAK BODRUM

YENİ DURAK BODRUM

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinden sonra Bodrum’a geldi.

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Hem iş hem de tatil yapan çiftten Bürsin, bir reklam filmi için merkezdeki bir otelde kamera karşısına geçti. Hande Erçel ise Torba’daki Voyage Otel’de ablası Gamze Erçel’le bir dergi için çekim yaptı.

3RİNGOYA BİNDİLER

RİNGOYA BİNDİLER

Abla-kardeş otelin plajında birlikte objektife poz verdi. Düzgün fizikleriyle dikkat çeken Erçel kardeşler ringoya da birdi.

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Hande Erçel ve Gamze Erçel’in çekimden eğlenceli kareleri objektiflere böyle yansıdı.

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