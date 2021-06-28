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Ali KESER - Umut ÜNVER
Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 08:27 | 

Hande Erçel ablası Gamze Erçel ve arkadaşlarıyla tatile çıktı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... Kimi ev tuttu, kimi otele yerleşti, kimi de tekne turu yaptı... İşte ünlülerin tatil günlükleri...

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Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel’le Bodrum’daydı.

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Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası’na demirledikleri tekneden denize girdi.

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Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

4LİLA BİKİNİMLE BARDA

LİLA BİKİNİMLE BARDA!

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile tatil pozlarını paylaştı. Beren Saat paylaşımına "Lila bikinimle barda pazar günü" notunu yazdı.

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Başrolünde oynadığı Atiye dizisiyle gündemde olan Beren Saat, tatilde çekilen renkli karelerini sevenleriyle paylaştı.

Evliliğinde zor günleri geride bırakan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti Bodrum'da dostlarıyla buluştu.

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun da yer aldığı buluşmada çekilen renkli kareleri Instagram'dan paylaşan Beren Saat, "Lila bikinimle barda pazar günü" notunu yazdı.

Saat'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

7Klip imajı

Klip imajı

Yeliz Yeşilmen yeni şarkısına çekeceği klip öncesi kısa bir tatil için Bodrum’a gitti.

Klip için imaj yenileyip saçlarına perma yaptıran Yeşilmen önceki gün oğlu Birbey ve kızı Asya ile birlikte Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı gün boyu telefonunu elinden düşürmedi. (Ali KESER)

8Balıklama atladı

Balıklama atladı

Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’te görüntülendi. Karan, “Hava çok sıcak, serinlememiz lazım” dedikten sonra kendisini beach’in iskelesinden serin sulara bıraktı. (Umut ÜNVER)

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