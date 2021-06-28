Magazin Ali KESER - Umut ÜNVER Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 08:27 | 28 Haziran 2021 - 09:22

Hande Erçel ablası Gamze Erçel ve arkadaşlarıyla tatile çıktı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... Kimi ev tuttu, kimi otele yerleşti, kimi de tekne turu yaptı... İşte ünlülerin tatil günlükleri...