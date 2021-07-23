Hande Doğandemir'in tatil keyfi! Dalgalarla dans...

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektiflere yansıyanlar!
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Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından dalgalarla boğuştuğu anları paylaştı.
Denizde birbirinden farklı pozlar veren 35 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımının altına "Oh no (hayır)" notunu düştü.
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Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü. Eğlenceli halleri dikkat çeken oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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“Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin ‘Turna Hatun’u Sevda Erginci, tatil sezonunu açtı.
Güzel oyuncu tatile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yılmaz Kunt’la çıktı. Bodrum’a giden ikili, önceki gün Türkbükü’ndeki Borsa on the Beach’teydi.
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Arkadaşlarıyla sohbet eden çift, sıcak havadan bunalınca soluğu denizde aldı. Tatilde annelerinin de eşlik ettiği Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt’un yakında evlenmeyi planladığı öğrenildi. (Ali KESER)
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Oyuncu arkadaşlar sahilde buluştu
Tuvana Türkay ve Aslıhan Karalar önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin sahilinde buluştu. Oyuncu arkadaşların, sahil halleri objektiflere böyle yansıdı.
Oyuncu arkadaşlar Tuvana Türkay ve Aslıhan Karalar, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İkili, önceki gün Yalıkavak’taki MGallery The Bodrum Hotel’in sahilinde görüntülendi.
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Tuvana Türkay ve ablası, erken saatlerde plaja inerek güneşlendi. Abla-kardeşin, ev yapımı güneş yağı kullanması dikkatten kaçmadı. Oyuncu, arka şezlonglarında bulunan bir köpeği de sevmeyi ihmal etmedi.
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Aslıhan Karalar ise ilerleyen saatlerde abla-kardeşe dahil oldu. Arkadaşlar, kısa süreli sohbetin ardından denize girdi. Türkay, dans ederek kendisini serin sulara bıraktı. İkili deniz sonrasında şezlong sohbetine geri döndü.
(Umut ÜNVER)
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Deniz keyfi
Bir süredir birlikte olan Merve Oflaz ve Allan Hakko, önceki gün Çeşme’de görüntülendi. The Beach of Momo’da objektife yansıyan Oflaz, fit vücuduyla dikkat çekti.
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Çifte Allan Hakko’nun oğlu Benjamin de eşlik etti. Sıcak havaya dayanamayan Benjamin ile denize giren Oflaz ve Hakko, denizde oyunlar oynadı. (Deniz BOY)
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Denizde şakalaştı
Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı önceki gün Türkbükü’ndeki Mavi Suite adlı mekanın sahilinde denize girerken görüntülendi. Çift, yanlarına köpeklerini de almayı ihmal etmedi. Denizde eşine şakalar yapan ünlü şarkıcı, bir süre sonra locasına geçerek şezlongda dinlendi. (Umut ÜNVER)