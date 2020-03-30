Hande Doğandemir: Kendimize dönmek için bir fırsat
Genç oyuncu Hande Doğandemir, koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğini ve bunun bazı şeyleri anlamamız için bir fırsat olabileceğini söylüyor.
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Oyuncu, bu günleri “Durmak ve nefes almak gereken zamanlar” olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi: “Tüm dünya aynı anda aynı çaresizlikle savaşıyor. Benim anladığım doğanın nefes almaya ihtiyacı olduğu.
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Belki biz de bu sınavdan, her birimiz özümüze dönerek, nefes almayı öğrenerek çıkarız. Şu an kendim, sevdiklerim ve bu dünyayı paylaştığım her canlı için görevim evde olmak.”
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“Herkes gibi benim de geleceğe dair kaygılarım var ama birçok şeyden fedakarlık edip önce sağlığımızı korumak zorundayız” diyen Hande Doğandemir, günlerini kitap okuyarak, puzzle’ını tamamlamaya çalışarak geçiriyor.