MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHande Doğandemir: Kendimize dönmek için bir fırsat
GeriMagazin Hande Doğandemir: Kendimize dönmek için bir fırsat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 07:32, /

Hande Doğandemir: Kendimize dönmek için bir fırsat

Genç oyuncu Hande Doğandemir, koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirdiğini ve bunun bazı şeyleri anlamamız için bir fırsat olabileceğini söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Oyuncu, bu günleri “Durmak ve nefes almak gereken zamanlar” olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi: “Tüm dünya aynı anda aynı çaresizlikle savaşıyor. Benim anladığım doğanın nefes almaya ihtiyacı olduğu.

2

Belki biz de bu sınavdan, her birimiz özümüze dönerek, nefes almayı öğrenerek çıkarız. Şu an kendim, sevdiklerim ve bu dünyayı paylaştığım her canlı için görevim evde olmak.”

3

“Herkes gibi benim de geleceğe dair kaygılarım var ama birçok şeyden fedakarlık edip önce sağlığımızı korumak zorundayız” diyen Hande Doğandemir, günlerini kitap okuyarak, puzzle’ını tamamlamaya çalışarak geçiriyor.

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi