Hande Çinkitaş cinayeti çözüldü mü? 19 yıllık olayda son dakika gelişmesi

DNA İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTI Polis tarafından olayla ilgili o tarihte yapılan incelemede Hande Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği, küçük kızın eline tutuşturulduğu ayrıca cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.