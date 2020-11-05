Hande Çinkitaş cinayeti çözüldü mü? 19 yıllık olayda son dakika gelişmesi
Hande Çinkitaş cinayeti için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 19 yıl önce defalarca bıçaklanıp boğazı kesilmiş halde bulunan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş olayında yeni delilleri deşifre etmek için yurt dışından özel cihazlar getiren polis, anne ve üvey anneyi göz altına aldı. Şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, üvey anne ve babanın birbirlerini suçladıkları öğrenildi. İşte, Hande Çinkitaş cinayeti hakkında detaylı bilgiler
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Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Gözaltına alınan baba Nezih Ç. ve Şehnaz Ç. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgularında birbirlerini suçlayarak "O öldürmüştür. Ben öldürmedim" dedikleri öğrenildi. Polisin DNA incelemesi için yurt dışından özel olarak getirdiği bir Kit'i kullanarak olayla ilgili yeni delillere ulaştığı belirlendi. İşte, Hande Çinkitaş cinayeti hakkında detaylı bilgiler
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HANDE ÇİNGİTAŞ OLAYI NEDİR?
Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Nezih Ç, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi Çiçek Sokak'taki evlerinde 12 yaşındaki kızını öldürülmüş halde bulduğunu söyleyerek polise başvurmuştu.
Olay yerinde inceleme yapan polis, Hande Ç'nin başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklandığını ve boğazının kesildiğini belirlemişti.
Polis ekipleri söz konusu dönemde baba Nezih Ç. ile eşi Şehriban Ç'yi gözaltına almıştı. Nezih Ç ve eşi, emniyetteki ifadelerinin ardından 6 Ocak 2001'de serbest bırakılmıştı.
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DNA İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTI
Polis tarafından olayla ilgili o tarihte yapılan incelemede Hande Çinkitaş'ın avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil ya da katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği, küçük kızın eline tutuşturulduğu ayrıca cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.
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BUGÜNÜN TEKNOLOJİSİYLE YENİDEN DNA TESTLERİ YAPILDI
Polisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler dosyayı titizlikle inceledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte cinayet mahallinden alınan tüm eşyaların tekrar DNA testine tabii tutulmasına karar verildi. Bu inceleme için yurt dışından özel olarak Türkiye'de ilk defa kullanılan bir "Kit" getirildiği belirtildi. Bu çalışma sonucu Hande Çinkitaş'ın elindeki kendi saçlarında ve olayda kullanıldığı tespit edilen bıçağın keskin kenarında yeni deliller bulunduğu öğrenildi.
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SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDILAR
Bu çalışmanın ardından Savcılık talimatıyla baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehnaz Ç. geçtiğimiz Pazartesi günü gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetten bir süre sonra ayrı yaşamaya başladıkları ve boşanma davalarının hala sürdüğü tespit edildi.
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"O ÖLDÜRMÜŞTÜR" DEYİP BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin cinayet iddialarını kabul etmedikleri ancak birbirlerini suçladıkları, her iki şüphelinin de "Ben yapmadım ama kesin o yapmıştır." diye konuştukları öğrenildi.
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Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin bir kez daha savcı ve hakim önünde ifade verecekleri öğrenildi. Öte yandan bu kişilerle birlikte gözaltına alınan Hacı Osman K. adlı kişinin de ayrı olarak Anadolu Adliyesine gönderildiği belirtildi.