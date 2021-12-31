Hande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
Hande Baladın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu. Spordaki başarısıyla adından söz ettiren Hande Baladın'ın seçtiği şarkı ve performansı merak ediliyor. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, spordaki branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
Türk millî voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.
HANDE BALADIN BAŞARILARI
Kulüp Başarıları
•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
Bireysel Başarılar
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”
Kulüp Başarıları
•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
Bireysel Başarılar
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”