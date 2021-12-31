MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
GeriTelevizyon Hande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 11:15 | 

Hande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Hande Baladın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu. Spordaki başarısıyla adından söz ettiren Hande Baladın'ın seçtiği şarkı ve performansı merak ediliyor. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, spordaki branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Türk millî voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.
2
2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım’a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
3
HANDE BALADIN BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

•2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
•2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
•2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
•2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
•2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
•2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
•2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
•2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
•2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
•2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

•2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - “En Değerli Oyuncu” ve “En iyi Smaçör”
•2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - “En İyi Blok Yapan Oyuncu”
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi