Televizyon Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 11:15 | 31 Aralık 2021 - 11:22

Hande Baladın kimdir, branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Hande Baladın O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konuklarından biri oldu. Spordaki başarısıyla adından söz ettiren Hande Baladın'ın seçtiği şarkı ve performansı merak ediliyor. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, spordaki branşı ne? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuklarından Hande Baladın'ın hayatıyla ilgili bilgiler...