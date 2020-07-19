Hande Ataizi'nin sırrı

Hande Ataizi önceki gün oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. ◊ Ali KESER