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Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 11:39,

Hande Ataizi'nin sırrı

Oğlu Aslan Leon’un geçirdiği operasyonun ardından “Tatil için doktordan onay bekliyoruz” diyen Hande Ataizi, izin çıkar çıkmaz soluğu Bodrum’da aldı.

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Hande Ataizi önceki gün oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Kırmızı bikinisi ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu denize girerken, Leon plajın havuzunda vakit geçirdi. 46 yaşındaki Ataizi bu formu korumak için 10 yıldır spor salonlarında ter döküyor. ◊ Ali KESER

2ATAİZİNİN SIRRI
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ATAİZİ'NİN SIRRI

1) Haftanın 6 günü, 2’şer saat çalışıyor.
2) Yürüyor, koşuyor, ağırlık kaldırıyor, pilates ve yoga yapıyor.
3) Un, tuz, şekerden uzak duruyor.

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4) Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.
5) Protein ağırlıklı besleniyor.
6) Günde iki öğünü tercih ediyor, 20.00’den sonra hiçbir şey yemiyor.

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