Hande Ataizi: Kenter sayesinde normal insan oldum

Hande Ataizi, “Kutsal Motor” adlı YouTube kanalında yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu. Oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.
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1
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ÜNİVERSİTEDE EZİKTİM
Hande Ataizi, “Okulda popüler miydin?” sorusu üzerine üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntılı dönemi anlattı: “Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı.
2
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Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü, beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, ‘normal insan’ kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da.”
3
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UTANDIRAN SARHOŞ ANIM YOK
Yıllar önce Bodrum’da bir gece kulübünün tuvalet camından kaçarken görüntülenen Hande Ataizi, “Seni en çok utandıran sarhoş anın hangisiydi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
4
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“En fazla eğlenmişimdir. Öyle çok utandıran bir sarhoş anım yok. Utanmaz arlanmaz bir insanım dermişim! Kötü bir anı hatırlamıyorum yani. En son ne zaman içtin desen, bir düşünürüm. Eğlence durumunu çok uzun süredir yaşamıyorum. ‘Leon’dan önce’ ve ‘Leon’dan sonra’ ayrımı oluyor tabii.”
5
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SESSİZ SEDASIZ GİDEYİM AMA HELVAMI YAPSINLAR
Hande Ataizi, “Cenaze törenin nasıl olmalı?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Sessiz sedasız gitmeyi tercih ederim. Ben doğum günü de sevmem. Toplu cenaze törenini benim arkamdan kim düzenleyecekse Allah razı olsun ama ben istemem. Helva falan olsun ama.”