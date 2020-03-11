Hande Ataizi kazadan sonra ilk kez konuştu

Oğlu Leon’un eski eşi Benjamin Harvey’nin yanındayken düşmesi hatırlatılınca Ataizi, “Çocuk bu, düşmesi normal. Benjamin haberleri görünce çok üzüldü” dedi.
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Ne olmuştu!
Hande Ataizi’nin 2 yıl önce boşandığı Benjamin Harvey oğulları Leon (5) ile birlikte Bebek Parkı’ndaydı.
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Benjamin Harvey bir ara parkta arkadaşıyla koyu sohbete daldı. Leon’un tırmandığı oyuncağın üzerinde yaptığı tehlikeli hareketleri fark etmedi. Görenlerin “Aman dikkat” uyarısını da duymadı. Derken Leon yere düştü ve ağlamaya başladı.
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Benjamin Harvey parktaki bir ebeveynin “Oğlunuz düştü, ağlıyor” sözleri üzerine Leon’un yanına koştu. Oğlunu sakinleştirdi, birlikte oyun oynadılar. Bu arada Benjamin Harvey eski eşi Hande Ataizi’ni telefonla aradı.