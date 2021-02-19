‘Hanau’daki cinayetler tesadüf değil’

Steinmeier, Hanau’daki ırkçı terör saldırısının 1’inci yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuştu. Devletin yanıtsız kalan soruları aydınlatma görevi olduğuna dikkati çeken Steinmeier, “Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir. Bunun için bu konuda bu kadar çok çaba harcamalıyız. Burada devletin olduğu kadar hepimizin sorumluluğu vardır” ifadesini kullandı.