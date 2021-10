'Hamlet' galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği “Hamlet” dizisinin galası önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’da yapıldı. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette GAİN platformunun yeni sezon lansmanı da düzenlendi.