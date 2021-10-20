'Hamlet' galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!

Başrolü Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan’ın paylaştığı “Hamlet” dizisinin galası önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’da gerçekleşti. Geceye birçok ünlü isim de katıldı.
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Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği “Hamlet” dizisinin galası önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus’da yapıldı. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette GAİN platformunun yeni sezon lansmanı da düzenlendi.
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Konuklar arasında Ahsen Eroğlu, Aslıhan Malbora, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Bensu Soral, Berrak Tüzünataç, Burak Kut ve Cansen Yeni, Burcu Kara, Ece Sükan, Emre Karayel, İlker Ayrık, İlker ve Aslı Kızmaz gibi ünlü isimler yer aldı.
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Dizi gösteriminin ardından Kenan Doğulu sahneye çıkarak davetlileri bolca dans ettirdi.
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“Hamlet” dizisinin ekibi gala öncesi objektife poz verdi.