Hamilelik haberi düğüne gölge düşürmüştü... Boşanma söylentileri arasında yedi yıl bitti... Kutlama öpücüğü

GELİNLİĞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bütün bunlar bir yana aslında Eugenie, o düğünde bütün dünyayı şaşırtıp, gelmiş geçmiş en şık kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geçti. Aslında yaptığı giyim tercihleriyle sık sık eleştiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablası Prenses Beatrice.İşte bu yüzden dünyanın izlediği nikah töreninde giydiği gelinlikle ve ortaya çıkan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.Eugenie, seçtiği gelinlikle kullandığı tacıyla ve eksik olan duvağıyla milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.