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Hamilelikte Sağlık
Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 13:18, /

Hamilelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu

Gebelik döneminde doğal olarak kendinizle ilgili hassasiyetleriniz artar. Çünkü kendiniz kadar düşünmeniz gereken en değerli varlığınızı taşıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bebeğiniz kadar önemli bir konu da bağışıklık sisteminizdir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay (Görgen), gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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1Düzenli probiotik tüketin

Düzenli probiotik tüketin

Bu tüketimi yoğurt, kefir gibi doğal gıdalardan alacağınız gibi, eczane veya ilaç satan marketlerden destek tedavisi şeklinde de alabilirsiniz. Probiotikler hem sizin hem bebeğinizin bağışıklığını güçlendirecek, aynı zamanda uzun vadede bebeğinizi astım ve alerjik hastalıklara karşı koruyacaktır.

2Dengeli beslenin

Dengeli beslenin

İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek dengeli bir beslenme planı uygulayın. Aşırı beslenmeyin, yeterli ve dengeli beslenin. Yeterince protein, yağ, karbonhidrat ve vitamin alın.

3Yeterince uyuyun

Yeterince uyuyun

Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Çünkü düzenli ve yeterli uyku bağışıklığınızı artırır. Fizyolojik ve psikoljik açıdan sizi güçlendirir.

4D vitamini ve çinko

D vitamini ve çinko

Yeterli D vitamini ve çinko aldığınızdan emin olun.

5Su için

Su için

Asla susuz kalmayın. Günde 8-12 bardak su tüketimi şarttır. Su hayattır.

6Soğuk ve sıcak havalara dikkat

Soğuk ve sıcak havalara dikkat

Kış mevsiminde aşırı soğuklarda dışarı çıkmayın. Yazın ise asla aşırı güneşe maruz kalmayın.

7Düzenli egzersiz yapın

Düzenli egzersiz yapın

Düzenli olarak egzersiz yapın. Böylece vücut ısınız, kan dolaşımınız ve hormonal dengeniz regüle olacaktır.

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Bağışıklık sistemi, adeta bir kalkan misali sizi hastalıklardan, mikroplardan, toksin ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemi vücut direncinizi ayakta tutan en önemli sistemdir. Hamile kadınlar, gebe olmayanların aksine hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle anne adayları için bağışıklık sistemini en üst düzeyde güçlü tutmak zorunludur. Çünkü bu dönemde vücut bebeği kabul edebilmek için bağışıklığını düşürür.

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Yukarıdaki noktalara özen gösterirseniz, gebelik sürecinizi endişeden uzak ve gülümsemeyle geçirebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesiyle hem kendinizin hem de doğacak bebeğinizin yaşam kalitesini artırırsınız.

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