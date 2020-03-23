Hamilelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu
Gebelik döneminde doğal olarak kendinizle ilgili hassasiyetleriniz artar. Çünkü kendiniz kadar düşünmeniz gereken en değerli varlığınızı taşıyorsunuz. Özellikle bu dönemde bebeğiniz kadar önemli bir konu da bağışıklık sisteminizdir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay (Görgen), gebelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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1
Düzenli probiotik tüketin
Bu tüketimi yoğurt, kefir gibi doğal gıdalardan alacağınız gibi, eczane veya ilaç satan marketlerden destek tedavisi şeklinde de alabilirsiniz. Probiotikler hem sizin hem bebeğinizin bağışıklığını güçlendirecek, aynı zamanda uzun vadede bebeğinizi astım ve alerjik hastalıklara karşı koruyacaktır.
2
Dengeli beslenin
İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek dengeli bir beslenme planı uygulayın. Aşırı beslenmeyin, yeterli ve dengeli beslenin. Yeterince protein, yağ, karbonhidrat ve vitamin alın.
3
Yeterince uyuyun
Yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Çünkü düzenli ve yeterli uyku bağışıklığınızı artırır. Fizyolojik ve psikoljik açıdan sizi güçlendirir.
4
D vitamini ve çinko
Yeterli D vitamini ve çinko aldığınızdan emin olun.
5
Su için
Asla susuz kalmayın. Günde 8-12 bardak su tüketimi şarttır. Su hayattır.
6
Soğuk ve sıcak havalara dikkat
Kış mevsiminde aşırı soğuklarda dışarı çıkmayın. Yazın ise asla aşırı güneşe maruz kalmayın.
7
Düzenli egzersiz yapın
Düzenli olarak egzersiz yapın. Böylece vücut ısınız, kan dolaşımınız ve hormonal dengeniz regüle olacaktır.
8
Bağışıklık sistemi, adeta bir kalkan misali sizi hastalıklardan, mikroplardan, toksin ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemi vücut direncinizi ayakta tutan en önemli sistemdir. Hamile kadınlar, gebe olmayanların aksine hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle anne adayları için bağışıklık sistemini en üst düzeyde güçlü tutmak zorunludur. Çünkü bu dönemde vücut bebeği kabul edebilmek için bağışıklığını düşürür.
9
Yukarıdaki noktalara özen gösterirseniz, gebelik sürecinizi endişeden uzak ve gülümsemeyle geçirebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesiyle hem kendinizin hem de doğacak bebeğinizin yaşam kalitesini artırırsınız.