Hamilelik boyunca bağışıklık sistemini güçlendirmenin 7 yolu

Bağışıklık sistemi, adeta bir kalkan misali sizi hastalıklardan, mikroplardan, toksin ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemi vücut direncinizi ayakta tutan en önemli sistemdir. Hamile kadınlar, gebe olmayanların aksine hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle anne adayları için bağışıklık sistemini en üst düzeyde güçlü tutmak zorunludur. Çünkü bu dönemde vücut bebeği kabul edebilmek için bağışıklığını düşürür.