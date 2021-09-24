Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Fahrettin Koca'dan açıklama

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Koca, toplantıda salgının seyrinin, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunun, okullardaki seyrin ve aşı programının değerlendirildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hamilelerin aşı olma konusundaki çekincelerine de değinen bir açıklamada bulundu. İşte detaylar
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Aşının varlığının salgına karşı en büyük güç olduğunun altını çizen Koca, "Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken, tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir." uyarısında bulundu.
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Koca, Bilim Kurulu'nun, bağışıklık sistemi zayıf vatandaşları özel olarak ele aldığını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
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"Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."