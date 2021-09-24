Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Fahrettin Koca'dan açıklama

Aşının varlığının salgına karşı en büyük güç olduğunun altını çizen Koca, "Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken, tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir." uyarısında bulundu.