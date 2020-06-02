Hamileler idari izinli sayılacak mı? Hamile personele idari izin için açıklama

Kamuda çalışan hamile personelin idari izin süresine de düzenleme getirildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Mart ayında ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler bir süredir idari izindeydi. Covid-19 ile mücadele noktasında "Yeni Normal" hayata atılan adımların ardından idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunan personelin haricindeki kamu görevlileri de görevlerine 1 Haziran itibariyle başladı.