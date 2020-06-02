Hamileler idari izinli sayılacak mı? Hamile personele idari izin için açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran’da normal mesaiye başlayacağını açıklamıştı. Karar ardından hamilelerin durumu da merak konusu olmuştu. Kamuda çalışan hamile personelin idari izin süresine de düzenleme getirildi. Peki, hamileler idari izinli sayılacak mı?
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Kamuda çalışan hamile personelin idari izin süresine de düzenleme getirildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Mart ayında ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler bir süredir idari izindeydi. Covid-19 ile mücadele noktasında "Yeni Normal" hayata atılan adımların ardından idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunan personelin haricindeki kamu görevlileri de görevlerine 1 Haziran itibariyle başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.
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İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.