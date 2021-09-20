Hamileler aşı yaptırmalı mı? Hamileler ne zaman aşı olabilir? Uzman doktor açıkladı

KORONADA ERKEN DOĞUM RİSKİ FAZLA İSTANBUL Tabip Odası ve TJOD ortak bir açıklama yaparak, hamilelerde aşının önemine dair bazı önemli veriler paylaşmıştı. Buna göre;



18 ülkeden 2 bin 130 kadının dahil edildiği bir araştırmada COVID-19 geçiren gebelerde anne ölümü, preeklampsi ve erken doğum riski, geçirmeyenlere göre daha yüksek. Hem Alfa hem de şu an ülkemizde baskın olan Delta varyantının gebelerde sonuçları daha ağır.



COVID-19 hastalığı olan kadınların bebeklerini erken doğurma riski COVID-19 olmayan kadınlara göre iki-üç kat daha fazla.



İngiltere’de 1 Şubat ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında COVID-19 şikâyetiyle hastaneye başvuran hamile kadınların yüzde 99’undan fazlasının aşısız olduğu belgelendi.