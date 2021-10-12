Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler ne zaman aşı yaptırmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşı güncellemesi

BAKAN KOCA'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da "hamileler aşı olmalı mı?" sorusu ile ilgili açıklama gelmişti. Bakan Koca, hamilelerle ilgili şunları ifade etmişti;



Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.