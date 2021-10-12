Hamileler aşı olabilir mi? Hamileler ne zaman aşı yaptırmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşı güncellemesi
Hamilelerin aşı yaptırıp yaptırmayacakları, koronavirüs salgını devam ederken anne adaylarının odaklandığı konuların başında geliyor. Korona virüs salgınında büyük silah olan aşılarla ilgili uzmanlar her geçen gün çağrıda bulunurken, "Hamileler aşı olabilir mi" "Hamileler ne zaman aşı olmalı?" soruları da endişe yaşayanların gündemine geldi. Dünyada en çok konuşulan konular arasında bulunan covid-19 aşısının gebelerde uygulanması gerektiğini belirten Sağlık BakanlığıKovid-19 Rehberi'nde hamileler için "aşı" güncellemesi yaptı. İşte, hamilelerde koronavirüs aşısı ile ilgili yapılan güncelleme.
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Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı, sorusunun yanıtı dünyada ve Türkiye'de gündemde yer alırken Sağlık Bakanlığı'ndan güncelleme geldi. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'ne, aşıların hamilelik öncesi veya hamileliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceğine ilişkin çalışma sonuçlarını içeren bilgiler ekledi. Kovid-19'un hamilelerde daha ağır seyrettiğini vurgulayan Bakanlık, gebelikte aşılamanın kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtti.
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HAMİLELER NE ZAMAN KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMALI?
Kovid-19 Rehberi'nin "KOVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi" bölümünde güncelleme yapıldı.
Hamilelik döneminde aşılanmanın önemine ilişkin uluslararası çalışmaların sonuçlarına yer verilen rehberde, Kovid-19'un hamilelerde, hamile olmayanlara göre daha ağır seyrettiği, daha fazla ölümle sonuçlandığı, birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.
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Rehberde, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde, gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar, gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara, Kovid-19 aşılarını önermektedir." bilgisi paylaşıldı.
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezinin, mRNA aşılarıyla ilgili 139 bin gebeyi kapsayan çalışma sonuçlarına yer verilen rehberde, çalışmaların, başta mRNA olmak üzere Kovid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin bulunmadığı, anneyi koruduğu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını gösterdiğine işaret edildi.
Rehberde ayrıca gebelikte aşılamanın enfeksiyona yakalanma riskini azaltacağı, kordon kanı ve anne sütüne koruyucu antikor geçişini sağlayacağı belirtildi.
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BAKAN KOCA'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da "hamileler aşı olmalı mı?" sorusu ile ilgili açıklama gelmişti. Bakan Koca, hamilelerle ilgili şunları ifade etmişti;
Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.