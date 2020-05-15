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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 09:20,

Hamile pozu

Ünlü şarkıcı yeni klibinin tanıtımını sosyal medyadan bu pozlarla yaptı.

INSTAGRAM

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Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeğini bekleyen Katy Perry, yeni video klibinin tanıtımını, ilerleyen hamileliğini gözler önüne seren bu pozlarla yaptı.

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35 yaşındaki Perry, beyaz bir elbiseyle bir ormanda çekilen pozlarını sosyal medya sayfasında paylaştı. Perry, bu pozlarıyla Daisies (Papatyalar) adlı şarkısının video klibinin çıkış tarihini duyurdu.

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Bu pozlarda Perry'nin karnının giderek büyüdüğü, hamileliğinin iyice ilerlediği dikkat çekti. Katy Perry'nin bu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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Bu yılın başında Orlando Bloom ile nişanlanan Perry, bir bebek beklediğini de yine sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

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Bloom ve Perry bir kız bebekleri olacağının haberini de yine Instagram üzerinden verdiler.

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Bu, Katy Perry'nin ilk bebeği olacak. Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn adında 9 yaşında bir oğlu bulunuyor. 

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