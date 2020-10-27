Hamile oyuncu koronavirüse yakalandı: Çok zorlayıcı bir deneyimdi
Genç yaşında şöhrete kavuşan oyuncu tam hamileliğinin keyfini çıkarırken tüm dünyayı kasıp kavuran koronovirüs salgınına yakalandı.
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Bir süre hastanede tedavi gören oyuncu yaşadıklarını "çok zorlayıcıydı" diye nitelendirdi.
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23 yaşındaki Amerikalı oyuncu Sadie Robertson, Instagram hesabından Covid 19'a yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü anlattı.
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Eşi Christian Huff ile birlikte yaklaşık bir ay önce bir bebek beklediklerini açıklayan Sadie Robertson hiç beklemediği bir anda virüse yakalandı ve hastanede tedavi gördü.
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Sadie Robertson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Yalan söylemeyeceğim, bu en zorlayıcı şeylerden biri. Covid 19'a yakalandım ve çok hastalandım. Herkesin Covid 19'u farklı şekillerde yaşadığını biliyorum, ama bu semptomlar kesinlikle çok vahşiydi" diye yazdı.
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Sadie Robertson, karnındaki bebeğin hastalıktan zarar görmediğini belirterek, kendisinin de iyileşmeye başladığını anlattı.
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Artık hastanede olmadığını yazan Robertson, bu hastalık sırasında yeni şeyler öğrendiğini de belirtti.
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Sadie Robertson, kalbinin bu hastalığa yakalananlarla birlikte olduğunu yazdı.
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Robertson, kendisi gibi annesi Korie ile kız kardeşi Bella'nın koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığını açıkladı.