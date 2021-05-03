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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 03 Mayıs 2021 - 09:43 | 

Hamile olduğundan habersiz kadın uçakta doğum yaptı

ABD'de bir kadın uçuş sırasında doğum yaptı. Ancak bu durumu ilginç kılan şey annenin bu ana kadar hamile olduğundan habersiz olmasıydı.

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ABD'deki Salt Lake City'den Hawaii'ye ulaşmak için uçağa binen Lavinia Mounga isimli yolcu hayatı boyunca unutamayacağı bir uçuş tecrübesi yaşadı.

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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hamile olduğundan habersiz kadın 30 bin feet yükseklikte, uçakta doğum yaptı.

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Şans eseri uçaktaki yolculardan birinin hemşire olması sayesinde doğum başarılı geçti. Bebeğin ise 26-27 haftalık olduğu açıklandı.

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Anne ve Raymond adı verilen sürpriz bebek uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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Bebeğin babası Ethan Magalei, Facebook'ta küçük Raymond'un gelişiyle şaşkına döndüğünü yazdı ve bunu "mucize" olarak nitelendirdi.

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Uçaktaki bu sürpriz doğum ise çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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Doğum anını videoya çeken yolculardan birinin bu anları sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklemsi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.

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Videoda doğumdan hemen sonra hostesin 'Çoğunuzun muhtemelen duymuş olduğu gibi, uçakta yeni bir çocuk doğurduk, güzel bir alkış alalım' dediği duyuluyor.

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Pek çok kullanıcı kadının hamileyken uçağa binmesini eleştirdi. Ancak, Star Online'a göre baba, eşinin uçakta doğum yapmadan önce hamile olduğunu bilmediğini söyledi.

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Olayın geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandığı açıklandı.

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