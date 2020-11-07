Odamı çiçeklerle süsledim

Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.