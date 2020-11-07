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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 13:54 | 

Odamı çiçeklerle süsledim

Kısa bir süre ilk bebeğine hamile olduğunu açıklayan ünlü model ve oyuncu, annelik sürecinin her aşamasını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Backgrid USA, Instagram

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Güzel yıldızın eşiyle birlikte çekilen bir pozuna yer verdiği paylaşımı da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İlk bebeğini beklediğini açıklayan model ve oyuncu Emily Ratajkowski, giderek büyüyen karnını da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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Sebastian Bear-McClard ile evli olan Ratajkowski, geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla birlikte çıktığı çiçek alışerişinde görüntülendi.

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Mavi mini bir elbise giyen 29 yaşındaki Emily Ratajkowski, maskesini de ihmal etmedi.

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Büyük bir ciddiyetle satın alacağı çiçekleri seçen Ratajkowski evine döndüğünde de hepsini çeşitlerine göre ayırıp vazolara yerleştirdi.

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Sonra da bol güneş ışığı alan bir odaya yerleştirdiği bir vazonun içindeki taze çiçeklerin önünde eşiyle birlikte bir fotoğraf çektirdi. Bear-McClard'ın Ratajkowski'nin karnını öptüğü bu poza Instagram sayfasında yer verdi Emily Ratajkowski. Bu paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

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Ratajkowski geçen ay bir dergiye verdiği pozlar eşliğinde hamilelik ile ilgili bir de makale kaleme aldı. Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.

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 Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de dile getirdi.

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Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.

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 Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.

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