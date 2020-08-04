MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHamburger yerken kalbim ona "kilitlendi"
GeriMagazin Hamburger yerken kalbim ona "kilitlendi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 16:02,

Hamburger yerken kalbim ona "kilitlendi"

Kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Katy Perry ile Orlando Bloom'un tanışma öyküsü de ilginç.

Backgrid UK, Backgrid USA, Depo Photos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TANIŞTIKLARI GECEYİ ANLATTI
Abone Olgoogle-news

TANIŞTIKLARI GECEYİ ANLATTI

The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı.

2ALTIN KÜRE GECESİNDE
Abone Olgoogle-news

ALTIN KÜRE GECESİNDE

Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar.

3BİR BAKTI, AŞIK OLDU
Abone Olgoogle-news

BİR BAKTI, AŞIK OLDU

Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.

4SAHNEDEYDİM, BİRDEN ONU GÖRDÜM
Abone Olgoogle-news

SAHNEDEYDİM, BİRDEN ONU GÖRDÜM

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."

5HAMBURGERLERİ GÖRÜNCE
Abone Olgoogle-news

HAMBURGERLERİ GÖRÜNCE

Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp kararnıverdi.

6PERRYYE GÖZ KIRPTI
Abone Olgoogle-news

PERRY'YE GÖZ KIRPTI

Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.

7YAKINDA BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR
Abone Olgoogle-news

YAKINDA BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR

İşte o gece tanışan çift, kısa sürede birbirine aşık oldu. Nişanlandılar ve yakında kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyorlar.

8İLK EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

İLK EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ

Katy Perry, ilk evliliğini 2010 yılında Russell Brand ile yaptı. Fakat evlilik sadece iki yıl sürdü.

9BİR OĞLU VAR
Abone Olgoogle-news

BİR OĞLU VAR

 Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor.

10
Abone Olgoogle-news

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi