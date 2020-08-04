Hamburger yerken kalbim ona "kilitlendi"

Kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayan Katy Perry ile Orlando Bloom'un tanışma öyküsü de ilginç.
Backgrid UK, Backgrid USA, Depo Photos
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TANIŞTIKLARI GECEYİ ANLATTI
The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı.
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ALTIN KÜRE GECESİNDE
Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar.
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BİR BAKTI, AŞIK OLDU
Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.
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SAHNEDEYDİM, BİRDEN ONU GÖRDÜM
Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."
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HAMBURGERLERİ GÖRÜNCE
Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp kararnıverdi.
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PERRY'YE GÖZ KIRPTI
Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.
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YAKINDA BEBEK SAHİBİ OLACAKLAR
İşte o gece tanışan çift, kısa sürede birbirine aşık oldu. Nişanlandılar ve yakında kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyorlar.
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İLK EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ
Katy Perry, ilk evliliğini 2010 yılında Russell Brand ile yaptı. Fakat evlilik sadece iki yıl sürdü.
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BİR OĞLU VAR
Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu bulunuyor.