Son dakika Filistin İsrail haberleri: Hamas karşılık verdi... Plajdaki yüzlerce kişi sığınaklara koştu
İsrail'in saldırılarına cevap veren Hamas, Tel Aviv'i hedef aldı. Hamas bölgeye füze saldırısı başlattı. Bu sırada pek çok kişi plajdaydı. Sirenlerin çalması ile plajdaki panik anları Reuters'ın objektifine böyle yansıdı...
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İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hamas füzeleri Tel Aviv'i hedef aldı.
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Kentte hava savunma sirenler çalarken, pek çok kişi bu sırada plajdaydı.
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Siren seslerinin gelmesi ile yüzlerce kişi plajdan sığınaklara koştu.
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Pek çok kişinin oldukları yerde yatarak siper aldığı objektiflere yansıdı.
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İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de 139 Filistinli hayatını kaybetti.
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İsrail basınında yer alan haberelere göre, dün geceden beri 46 kişi çeşitli yaralanmalardan dolayı hastanelere başvurdu.
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Aynı haberlere göre, bir İsrailli de hayatını kaybetti.
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NELER YAŞANMIŞTI?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
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İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
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Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.