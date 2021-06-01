Hamamlar, saunalar ve masaj salonları açıldı mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısmi kapanma, tam kapanma ve kontrollü normalleşme dönemlerinde vaka ve hasta sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek, haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşmenin 2'nci etabında alınan kararların saat 05.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi. En çok merak edilen konulardan biri de hamam, sauna ve masaj salonları gibi mekanların akıbeti oldu. Peki, Hamamlar, saunalar ve masaj salonları açıldı mı?
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1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan'ın konuşması sonrası kapalı mekanlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar...
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AÇILAN MEKANLAR
Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Bu mekanlar pazar günü faaliyet gösteremeyecek.
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HAMAM-SAUNA-MASAJ SALONLARININ DURUMU
Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu ve nargile kafeler ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.