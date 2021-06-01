Hamamlar, saunalar ve masaj salonları açıldı mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar

AÇILAN MEKANLAR Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.



Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Bu mekanlar pazar günü faaliyet gösteremeyecek.



