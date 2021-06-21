Hamamlar, saunalar, masaj salonları açıldı mı? İşletme sahipleri Kabine Toplantısı'na odaklanmıştı

hamam, sauna ve masaj salonları için geçtiğimiz ay alınan karar şu şekildeydi; "Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."