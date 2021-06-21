Hamamlar, saunalar, masaj salonları açıldı mı? İşletme sahipleri Kabine Toplantısı'na odaklanmıştı

Saunalar, hamamlar, masaj salonları açıldı mı sorusu, bu işletmelere gitmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için 1 Haziran itibariyle yeni kararlar alınmış, kapalı tutulmaları kararlaştırılmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde bu işletmeler için genelgede detaylara yer verilmişti. Peki, sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacak? İşte, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası için merak edilen detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacak sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında gündemde yer almaya başladı. Kabine Toplantısı kararlarının ardından sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için yeni kararlar alınıp alınmayacağı gündemde yer aldı. Peki, 21 Haziran Kabine Toplantısı ardından hamam, sauna ve spalar açıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
Hamamlar, saunalar, masaj salonları açıldı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında hamam, sauna ve masaj salonları ile ilgili hususa değinmedi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde detayların yer alması bekleniyor.
3
hamam, sauna ve masaj salonları için geçtiğimiz ay alınan karar şu şekildeydi;
"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."