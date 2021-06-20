Hamamlar, saunalar, masaj salonları açıldı mı? Dikkatler Kabine Toplantısı kararında

Sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacağı ile gündemde yer alıyor. Son Kabine Toplantısı kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler bir süre daha kapalı tutulma kararı ile karşılaşmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, genelgede şu ifadelere yer vermişti;