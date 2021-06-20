Hamamlar, saunalar, masaj salonları açıldı mı? Dikkatler Kabine Toplantısı kararında

Saunalar, hamamlar, masaj salonları açıldı mı sorusu, bu işletmelere gitmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için 1 Haziran itibariyle yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde bu işletmeler için genelgede detaylara yer verildi. Peki, sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacak? İşte, genelge kapsamında bazı detaylar
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Sauna, hamam, masaj salonu ne zaman açılacağı ile gündemde yer alıyor. Son Kabine Toplantısı kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanan sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler bir süre daha kapalı tutulma kararı ile karşılaşmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, genelgede şu ifadelere yer vermişti;
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"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."
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Bu işletmelerle ilgili kararın 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.