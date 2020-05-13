Hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunalar ne zaman açılacak?
Korona virüsü normalleşme takvimi kapsamında, ilk etapta AVM, berberler, kuaförler ve giyim mağazaları kapılarını açtı. Corona virüsü normal hayata dönüş sürecinde kademeli olarak başlayan uygulamada, hamamlar, masaj salonları ve saua gibi yerlerin yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda, hamam ve saunaların yeniden ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunalar ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...
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Corona virüsü normalleşme süreci kapsamında hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunaların durumu merakını koruyor. Kademe kademe başlayan normalleşme adımlarıyla bu işletmelerin hangi tarihte faaliyet göstereceği çok sayıda kişinin araştırmalarında yer alıyor. İşte, Hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunalar açılacak mı? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılar...
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HAMAMLAR, YÜZME HAVUZU, SAUNALAR AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında yer aldı. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.
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11 Mayıs tarihinde AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile normalleşme süresinin ilk adımı atıldı. Okulların lokantaların, kafelerin açılacağı tarih için ise ikinci etap öngörüldü.
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Hamamlar, saunalar, yüzme havuzlarının ne zaman açılacağı ile bilinmiyor. Bu işletmelerin açılacağı tarihle ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.