Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 23:31 , 12 Mayıs 2020 - 23:32

Hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunalar ne zaman açılacak?

Korona virüsü normalleşme takvimi kapsamında, ilk etapta AVM, berberler, kuaförler ve giyim mağazaları kapılarını açtı. Corona virüsü normal hayata dönüş sürecinde kademeli olarak başlayan uygulamada, hamamlar, masaj salonları ve saua gibi yerlerin yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda, hamam ve saunaların yeniden ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Hamamlar, masaj salonları, SPA, yüzme havuzu ve saunalar ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...