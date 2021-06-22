Hamam, sauna ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve Haziran ayındaki kademeli normalleşme adımları değerlendirildi. Peki, hamam, sauna ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırıldı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi. Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi. Pek çok kişi ise havuzlar, saunalar ve hamamlar hakkındaki gelişmeleri sorguluyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
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HAMAM-SAUNA VE YÜZME HAVUZLARININ DURUMU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
"Sauna, hamam, masaj salonları ne zaman açılacak?" sorusu, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrasında gündemde yer almaya başladı.
Kabine Toplantısı kararlarının ardından sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için yeni kararlar alınıp alınmayacağı gündemde yer aldı.
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GENELGE BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında hamam, sauna ve masaj salonları ile ilgili hususa değinmedi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde detayların yer alması bekleniyor.
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GEÇTİĞİMİZ AY ALINAN KARAR
Hamam, sauna ve masaj salonları için geçtiğimiz ay alınan karar şu şekildeydi;
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"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."