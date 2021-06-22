Hamam, sauna ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırıldı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi. Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi. Pek çok kişi ise havuzlar, saunalar ve hamamlar hakkındaki gelişmeleri sorguluyor.