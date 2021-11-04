Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Levent'le Yeniden başlıyor!

Bir şakayla başlayan Ahbap hareketi binlerce gönüllünün katılımıyla Ahbap Platformu olarak faaliyete geçti ve 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği resmi olarak kuruldu.



En son yaptığı açıklamada, ‘Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)’ dedi.



Şu anda da konserlerine ve yeni albüm çalışmalarına devam ediyor. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.