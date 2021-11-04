Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk Levent'le Yeniden başlıyor!
Haluk Levent yeni programı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haluk Levent'le Yeniden bu akşam başlıyor. Star TV yayın akışına göre Haluk Levent'le Yeniden programı her hafta perşembe günü ekrana gelecek. Peki, Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler
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Haluk Levent’le Yeniden programı bu akşam başlıyor. Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile ses getiren Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Ünlü isim Elfida, Yollarda Bulurum Seni gibi birçok başarılı şarkıya imza atmıştır.
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HALUK LEVENT KİMDİR?
Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlkokulu, Sabancı İlk Öğretim Okulu’nda okudu. Adana Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.
1992 yılında İstanbul’a geldi, 1993 yılının Temmuz’unda ‘’Yollarda’’ adlı ilk albümünü oluşturdu.
Çeyrek asırlık sanat yaşamına on beş albüm, binlerce konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.
Seçim zamanı Twitter’dan “Parti Kur Oy Verelim” mesajları üzerine “Ben siyasete girmem ama sosyal yardımlaşma partisi kurarım” dedi.
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Bir şakayla başlayan Ahbap hareketi binlerce gönüllünün katılımıyla Ahbap Platformu olarak faaliyete geçti ve 31 Temmuz 2017’de Ahbap Derneği resmi olarak kuruldu.
En son yaptığı açıklamada, ‘Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)’ dedi.
Şu anda da konserlerine ve yeni albüm çalışmalarına devam ediyor. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.