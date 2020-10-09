Halsey Türkçe tweet attı, hayranları 'çıldırdı'

Bir süre önce yaptırdığı DNA testiyle yüzde 11 Türk olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Halsey'in bir tweet'i ve Instagram paylaşımı Türk hayranlarını heyecanlandırdı.
Instagram, Splash News
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Bu paylaşımlar onun Türkiye'de olduğu izlenimini uyandırdı.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce Twitter sayfasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj paylaştı. Şarkıcının Türkçe yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
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Ardından da Instagram sayfasının 'hikayeler' bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.
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Bu durum da ünlü şarkıcının Türkiye'de olduğu söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Halsey, Twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.
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Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
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Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türçke bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.