Sevgilin de mi hiç söylemedi?

Bir başka kullanıcı ise Berry'nin saçından çok "Saçı değil ama gözlerinde bir şey var. Belli ki Berry için yolunda gitmeyen bir şeylerin işareti bu "yorumunu yaptı. Bu arada Halle Berry'nin yeni saç modelini beğenenler de vardı. Bu kişiler onun her yaşında farklı bir güzellik sergilediğini bu yeni modelin de ona çok yakıştığını savundu.