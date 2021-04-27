Sevgilin de mi hiç söylemedi?

Sinema dünyasının en çok merak edilen, hakkında en çok konuşulan etkinliği olan olan Oscar Ödülleri pandemi gölgesinde gerçekleşen bir törenle sahiplerini buldu.
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Son yıllarda TV ekranlarından izlenme oranları giderek düşse de önceki akşam Los Angeles'ta yapılan tören yine de ilgi odağıydı. Bunun en önemli nedeni pandemi koşullarında ve fiziksel katılımın bu kadar yoğun olduğu ilk tören özelliği taşımasıydı. Daha önce düzenlenen Altın Küre, Grammy ve BAFTA törenleri ağırlıklı olarak online katılımla gerçekleşti. Fakat 93'üncü Akademi Ödülleri yani Oscar Ödülleri töreni için olabildiğince fiziksel katılım sağlandı.
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Alınan geniş güvenlik önlemleri ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yıldızlar geçmiş yıllardan az sayıda da olsa yine kırmızı halıya çıktı ve tıpkı pandemi öncesindeki gibi renkli görüntüler yansıdı. Bu yıl törenin en çok ilgi çeken konuğu ise Halle Berry oldu. Bunun da iki nedeni vardı.
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Biri ilk kez sevgilisi Van Hunt ile böylesine bir törende yan yana görünmesiydi. İkincisi ama daha önemle nedeni ise Halle Berry'nin yeni saç modeliydi. Yıllardır uzattığı saçlarını kestiren ve yeni saç modeliyle ilk kez bu törende kamuoyunun karşısına çıkan Berry'nin bu tercihi de sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.
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54 yaşındaki iki çocuk annesi Berry'nin saç modelini beğenen de oldu ama eleştirenler çoğunluktaydı. Monster's Ball filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ve bu ödülü alan ilk siyahi kadın oyuncu olarak tarihe geçen Berry, gecede sunuculuk da yaptı. Fakat üzerindeki gösterişli giysi de ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktığı sevgilisi de o saç modelinin gölgesinde kaldı.
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Törenden birkaç saat önce kesilmiş saçlarının fotoğrafını Instagram sayfasından paylaşan Berry'nin saçları için birbirinden farklı yorumlar yapıldı. Berry'nin saç modelini sosyal medyada değerlendirenlerden biri bu modelin Berry gibi orta yaşlı bir kadından çok daha genç kadınlar için uygun olduğunu savundu. Bu modelin Halle Berry'nn yüz hatlarına uygun olmadığını ileri sürenler de oldu.
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Bir başka kullanıcı da sevgilisi Van Hunt'ı da kast ederek "Bu saçın çok da iyi görünmediğini söyleyen olmadı mı?" diye sordu. Bu kullanıcı "Neden sevgilisi 'hayatım bu saç olmamış' demedi" diyerek görüşünü bildirdi.
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Halle Berry'nin sinema dünyasının en güzel kadınlarından biri olduğunu savunan birçok kişi "Fakat o saç ona uygun olmamış" diye yorum yaptı. Berry'nin bu saç modelini beğenmeyeler arasında "Umarım bu kendi saçı değil peruktur" yorumunu yapanlar da çoğunluktaydı. Halle Berry'nin yeni saç modeliyle artık Hollywood'da dönemini tamamladığının işaretini verdiğini savunanlar da oldu
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Bir başka kullanıcı ise Berry'nin saçından çok "Saçı değil ama gözlerinde bir şey var. Belli ki Berry için yolunda gitmeyen bir şeylerin işareti bu "yorumunu yaptı. Bu arada Halle Berry'nin yeni saç modelini beğenenler de vardı. Bu kişiler onun her yaşında farklı bir güzellik sergilediğini bu yeni modelin de ona çok yakıştığını savundu.
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Berry saçlarını yıllardır uzatıyordu. Ancak Oscar töreni öncesi kestirdi. Kesik saçlarının fotoğrafını da Instagram sayfasından paylaştı.
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İşte 93'üncü Oscar töreninin kırmızı halısından objektiflere yansıyan renkli görüntüler.
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Ashley Fox
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Glenn Close
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En iyi film ve yönetmen ödüllerinin sahibi olan Chloe Zhao, sade bir kıyafet tercih etti.