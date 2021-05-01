Halle Berry: Hepinizi kandırdım

'BİR DAHA BUNU YAPMA' O geceki saçlarının peruk olduğunu itiraf eden Berry'nin bir takipçisi "Tabii ki şakaydı. Zaten bir an bile gerçek olduğuna inanmadım" diye yazdı. Bir başkası da "Onun peruk olduğuna sevindim. Doğal saçların harika" diyerek görüşünü belirtti. Birçok takipçisi de o kısa peruğu bir daha takmaması gerektiğini ifade etti.