18 yılda sadece saçları uzadı

Ünlü oyuncu, 18 yıl önce rol aldığı filmdekiyle aynı renkte bikini giydi. Çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Backgrid USA; Instagram
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TEK DEĞİŞİKLİK SAÇLARI
Şu anda 53 yaşında olan ünlü oyuncunun bu paylaşımı da onun takipçilerine "Geçen 18 yılda sadece saçları uzamış" dedirtti.
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O SAHNEYİ HATIRLATTI
İki çocuk annesi oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşım Berry'nin rol aldığı 2002 yapımı filmi akıllara getirdi. James Bond serisinin bir halkası olan Die Another Day filminin bir sahnesinde Berry yine turuncu ve beyaz renkli bir bikini giyiyordu. Yaptığı son sosyal medya paylaşımı da filmin o ünlü sahnesini hatırlattı.
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YILLAR GEÇİYOR, ONLAR DEĞİŞMİYOR
Halle Berry, aradan geçen 18 yıl içinde saçlarının uzaması dışında neredeyse hiç değişmediğini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, gösteri dünyasında yıllara meydan okuyan tek kişi değil. Bazı ünlüler var ki, aradan onlarca yıl geçse de onlar yaş alsa da hatta yüzlerinde bazı kırışıklıklar oluşsa da yaşlarını asla göstermiyorlar. İşte o ünlüler.
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UMUTSUZ EV KADINLARI DİZİSİYLE ÜNLENDE
Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle ünlenen Eva Longoria'nın 44 yaşında olduğuna kim inanır?
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LETO 48 YAŞINA GELDİ
Hollywood'un yaşlanmayan ünlülerinden Jared Leto 47 yaşında.
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YILLARDIR AYNI GÖRÜNÜMDE
54 yaşına gelen Keanu Reeves de yaşını göstermiyor.
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YAŞI ŞAŞIRTIYOR
Kate Beckinsale'in 46 yaşında olduğuna inanmak kolay değil.
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OLDUĞUNDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR
Mario Lopez, 45 yaşında ama daha genç görünüyor.
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O DA ZAMANI DURDURDU
Penelope Cruz, 46 yaşına geldi, ama sanki zamanı durdurmuş gibi görünüyor.
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56 YAŞ 'GENÇLİĞİ'
Rob Lowe, Hollywood'un emektar aktörlerinden biri. Onun 56 yaşında olduğuna inanmak hiç de kolay değil.
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DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR
Selena Gomez, 28 yaşında. Ama çok daha genç görünüyor, özellikle de makyaj yapmadığı zamanlarda.
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BOYUNU GEÇEN OĞLU VAR
Sofia Vergara 48 yaşında ve boyunca oğlu var. Ama o da yaşını hiç göstermiyor.
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O DA YAŞINI GÖSTERMİYOR
Vanessa Hudgens 31 yaşında ama o da özellikle makyaj yapmadığında çok daha genç görünüyor.