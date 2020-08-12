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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 14:14,

18 yılda sadece saçları uzadı

Ünlü oyuncu, 18 yıl önce rol aldığı filmdekiyle aynı renkte bikini giydi. Çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Backgrid USA; Instagram

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1TEK DEĞİŞİKLİK SAÇLARI
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TEK DEĞİŞİKLİK SAÇLARI

Şu anda 53 yaşında olan ünlü oyuncunun bu paylaşımı da onun takipçilerine "Geçen 18 yılda sadece saçları uzamış" dedirtti.

2O SAHNEYİ HATIRLATTI
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O SAHNEYİ HATIRLATTI

İki çocuk annesi oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan bu paylaşım Berry'nin rol aldığı 2002 yapımı filmi akıllara getirdi. James Bond serisinin bir halkası olan Die Another Day filminin bir sahnesinde Berry yine turuncu ve beyaz renkli bir bikini giyiyordu. Yaptığı son sosyal medya paylaşımı da filmin o ünlü sahnesini hatırlattı.

3YILLAR GEÇİYOR, ONLAR DEĞİŞMİYOR
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YILLAR GEÇİYOR, ONLAR DEĞİŞMİYOR

Halle Berry, aradan geçen 18 yıl içinde saçlarının uzaması dışında neredeyse hiç değişmediğini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, gösteri dünyasında yıllara meydan okuyan tek kişi değil. Bazı ünlüler var ki, aradan onlarca yıl geçse de onlar yaş alsa da hatta yüzlerinde bazı kırışıklıklar oluşsa da yaşlarını asla göstermiyorlar. İşte o ünlüler.

4UMUTSUZ EV KADINLARI DİZİSİYLE ÜNLENDE
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UMUTSUZ EV KADINLARI DİZİSİYLE ÜNLENDE

Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle ünlenen Eva Longoria'nın 44 yaşında olduğuna kim inanır?

5LETO 48 YAŞINA GELDİ
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LETO 48 YAŞINA GELDİ

Hollywood'un yaşlanmayan ünlülerinden Jared Leto 47 yaşında.

6YILLARDIR AYNI GÖRÜNÜMDE
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YILLARDIR AYNI GÖRÜNÜMDE

54 yaşına gelen Keanu Reeves de yaşını göstermiyor.

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YAŞI ŞAŞIRTIYOR

Kate Beckinsale'in 46 yaşında olduğuna inanmak kolay değil.

8OLDUĞUNDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR
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OLDUĞUNDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR

Mario Lopez, 45 yaşında ama daha genç görünüyor.

9O DA ZAMANI DURDURDU
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O DA ZAMANI DURDURDU

Penelope Cruz, 46 yaşına geldi, ama sanki zamanı durdurmuş gibi görünüyor.

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56 YAŞ 'GENÇLİĞİ'

Rob Lowe, Hollywood'un emektar aktörlerinden biri. Onun 56 yaşında olduğuna inanmak hiç de kolay değil.

11DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR
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Selena Gomez, 28 yaşında. Ama çok daha genç görünüyor, özellikle de makyaj yapmadığı zamanlarda.

12BOYUNU GEÇEN OĞLU VAR
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Vanessa Hudgens 31 yaşında ama o da özellikle makyaj yapmadığında çok daha genç görünüyor.

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