Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaç destek kredisi baÅŸvurusu ve sorgulama ekranÄ±!
Ä°htiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvuru imkanÄ±ndan faydalanmak isteyen binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Halkbank, VakÄ±fbank ve Ziraat BankasÄ± temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi, birkaÃ§ adÄ±mda kolayca gerÃ§ekleÅŸebiliyor. 36 ay vade ve 6 ay Ã¶demesiz dÃ¶nem ile kolayca Ã§ekilebilen temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 0,49 faiz oranÄ± ile dikkat Ã§ekiyor. Peki, Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Halkbank VakÄ±fbank Ziraat BankasÄ± destek kredisi sorgulama ve baÅŸvuru ekranÄ±
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Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu sÃ¼reci devam ederken sonuÃ§lar iÃ§in de araÅŸtÄ±rmalar devam ediyor. 10 bin lira bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemini tamamlayan pek Ã§ok kiÅŸi, Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank'a yaptÄ±klarÄ± kredi baÅŸvurularÄ±nÄ±n sonuÃ§lanacaÄŸÄ± tarihi merak ediyor. Peki, ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurularÄ± ne zaman sonuÃ§lanÄ±r? Ä°ÅŸte Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurularÄ±nda son durumu ve kamu bankalarÄ±nÄ±n kredi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± sorgulama sayfasÄ±...
Pek Ã§ok kiÅŸinin temel ihtiyaÃ§ kredisi olarak bildiÄŸi Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank 10 bin lira ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu iÃ§in mÃ¼racaatlar kabul ediliyor. Åžu ana kadar binlerce kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu Halkbank, VakÄ±fbank, Ziraat BankasÄ± ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± ise yine birkaÃ§ kolay adÄ±m ile sorgulanabiliyor.
BaÅŸvuru sorgulama ve baÅŸvuru yapma ekranÄ± iÃ§in bu ve sonraki sayfayÄ± kullanabilirsiniz.
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.
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FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
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6 AY GERÄ° Ã–DEMESÄ°Z, 30 AY Ã–DEME OLACAK
Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.