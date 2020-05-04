RAMAZAN BAYRAMI KREDÄ° VEREN BANKALAR Ramazan BayramÄ± yaklaÅŸÄ±rken bankalar kredi faizleri iÃ§in kampanyalar dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±lar. TEB, ING, QNB, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat-VakÄ±f ve Ä°ÅŸ BankasÄ± kredi faiz oranlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. 2020 Bayram Kredisi Ã¼rÃ¼nleri; dÃ¼ÅŸÃ¼k faiz oranlarÄ±, indirimli dosya masraflarÄ± ve kÃ¼Ã§Ã¼k taksit tutarlarÄ± ile en cazip ihtiyaÃ§ kredisi fÄ±rsatlarÄ±nÄ± sunuyorlar size! En iyi kredi tekliflerini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmak ve bu tekliflere baÅŸvurmak ise tamamen Ã¼cretsiz. Her bankanÄ±n bayram kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in sunduÄŸu kredi faiz oranÄ± farklÄ±. Ä°ÅŸte banka banka tÃ¼m detaylar:



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