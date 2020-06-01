Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası faiz oranları belirlendi - İşte üç kamu bankasının konut kredisi faiz oranı
Bankalar, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 4 yeni kredi paketi sunuldu. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanım imkanı sunulacak. İşte, üç kamu bankasının konut kredisi faiz oranı...
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1
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Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunulacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı. İşte Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranıyla ilgili bilgiler...
GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayat kredisi ve tatil destek kredisi olarak yeni kredi paketi yayımlayan devlet bankaları, 0,64'den başlayan oranlarla kredi kullandıracak. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.
2
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Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
3
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ÖRNEK KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 937 Toplam Geri Ödeme (TL) 168.709
4
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İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Kredi Tutarı (TL) 100.000 Kredi Vadesi (Ay) 180 Taksit Tutarı (TL) 1.007 Toplam Geri Ödeme (TL) 181.285
Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerde yapılacak.
5
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Taşıt kredisi, tüketici kredisi ve tatil kredisi için de paketler yayımlayan kamu bankaları, bu kredilerin kullanımını 5 Haziran tarihi itibariyle sağlayacak.