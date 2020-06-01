Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası faiz oranları belirlendi - İşte üç kamu bankasının konut kredisi faiz oranı

Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunulacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı. İşte Halkbank, Vakıfbank Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranıyla ilgili bilgiler...



GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI



Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayat kredisi ve tatil destek kredisi olarak yeni kredi paketi yayımlayan devlet bankaları, 0,64'den başlayan oranlarla kredi kullandıracak. Konut kredisi için 12 ay ödemesiz olmak üzere 15 yıla kadar 0,64 faiz imkanı tanıyacak olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm bu detayları kamuoyu ile paylaştı.