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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 13:20,

Halkbank taşıt kresidi faiz oranları.. Halkbank otomobil ve motosiklet için taşıt kredisi ödeme tablosu

Halkbank taşıt kredisi ne kadar? Halkbank taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme tablosunu açıkladı. Normalleşme sürecine geçiş ve normal hayatın canlanması için hayata geçirilen Halkbank taşıt kredisinde binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İşte, Halkbank otomobil, motosiklet taşıt kredisi ödeme tablosu.

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Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

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Halkbank taşıt kredisi için ödeme tablosu ve Halkbank taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. Sıfır yerli araç ve ikinci el otomobillerde uygulanacak ödeme tablosu bugün ortak yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kredilere başvurmak isteyen vatandaşlar otomobil ve motosiklet için kredi imkanından faydalanabilecekler.

Ortak yapılan açıklama ve kredi detayları

Kamu bankalarımızca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

4İkinci El Taşıt Kredisi
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İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

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1.El ve 2.El tüm Taşıt Kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Halkbank şubelerinde yapılabilecektir.

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