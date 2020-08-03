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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 19:00,

Halkbank sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav giriş belgesi hakkında ayrıntılar

Halkbank personel alımı için başvuru süreci yakın zaman önce sona ermişti. Banka bünyesinde istihdam edilmek üzere Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı yapılacak. Sınav için başvuru yapan adaylar, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Halkbank sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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Halkbank giriş sınavı yazılı aşaması; 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Adaylar şimdi sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

3SINAV GİRİŞ BELGESİ ŞART
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SINAV GİRİŞ BELGESİ ŞART

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir

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