Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!
Halkbank'a personel ishtihadamı için düzenlenen sınavın ardından sonuçlar için geri ayım başladı. Geçtiğimiz günlerde belirlenen illerde yapılan sınava katılım sağlayan binlerce aday, değerlendirme işleminin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar, konuya dair bilgi almak adına kurumun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını anlık takip ediyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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1
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Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Halkbank sınavının ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. Söz konusu sınava katılarak Halkbank'ta işe yerleşme hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanması ve ardından bir sonraki aşama için sabırsızlanıyor. İşte, 2020 Halkbank personel alım sınavı sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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KİMLER MÜLAKATA GİRECEK?
Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin net bir bilgi henüz yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.
Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.