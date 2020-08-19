Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!

KİMLER MÜLAKATA GİRECEK? Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.