MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!
GeriGündem Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 12:48,

Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor!

Halkbank'a personel ishtihadamı için düzenlenen sınavın ardından sonuçlar için geri ayım başladı. Geçtiğimiz günlerde belirlenen illerde yapılan sınava katılım sağlayan binlerce aday, değerlendirme işleminin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adaylar, konuya dair bilgi almak adına kurumun resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını anlık takip ediyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Halkbank sınavının ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. Söz konusu sınava katılarak Halkbank'ta işe yerleşme hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanması ve ardından bir sonraki aşama için sabırsızlanıyor. İşte, 2020 Halkbank personel alım sınavı sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

2KİMLER MÜLAKATA GİRECEK
Abone Olgoogle-news

KİMLER MÜLAKATA GİRECEK?

Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin net bir bilgi henüz yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

4SONUÇLARA İTİRAZ
Abone Olgoogle-news

SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi