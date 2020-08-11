Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ağustos detayı!
Halkbank sınav sonuçları için adayların meraklı bekleyişi başladı. 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından 12 Ağustos tarihine kadar itiraz başvurularını erişime açan Halkbank, sınav sonuçları için değerlendirme sürecine başladı. Peki, yüzlerce kişinin katılım gösterdiği Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Halkbank sınav sonuçları için merak edilen bazı bilgiler
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1
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Halkbank sınav sonuçları, yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından pek çok adayın merakla araştırdığı Halkbank sınav sonuçları, 12 Ağustos'a kadar itirazların yapılmasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o bilgiler
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Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; "08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası A.Ş. İşe Alım Sınavı soru ve uygulamaya yönelik itiraz girişleri aktif edilmiştir. 12 Ağustos 2020 saat 23:59'a kadar Aday İşlemleri sistemi üzerinden itiraz girişleri yapılabilir."
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Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin net bir bilgi henüz yok. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır.