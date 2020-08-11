Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ağustos detayı!

Halkbank sınav sonuçları, yapılacak olan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından pek çok adayın merakla araştırdığı Halkbank sınav sonuçları, 12 Ağustos'a kadar itirazların yapılmasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o bilgiler