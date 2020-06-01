Halkbank taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama: Halkbank kredi faiz oranları düştü mü?

HALKBANK TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ Tatil Destek Tüketici Kredisi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.



Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Diğer taraftan;

Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etmiş ve 40 milyar TL’ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.

Söz konusu kredi paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapılmış olup, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları sona erdi.