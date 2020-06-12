Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf destek kredisi şartları nedir?
Halkbank esnaf destek kredisi başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketi, paketin açıklandığı tarihe kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan tüm esnafa veriliyor.25 bin lira kredi başvuru işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor. İşte Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı
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Halkbank esnaf destek kredisi başvuruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Banka mart ayında yaptığı açıklamada, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini duyurdu. İşte detaylar…
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.