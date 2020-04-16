Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnaf destek kredisi başvuru şartları nedir?
Halkbank esnaf destek paketi ile ilgili açıklama yaptı. Banka mart ayında yaptığı açıklamada, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini duyurdu. Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte esnaf destek kredisi başvuruları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…
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Halkbank esnaf kredisi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusunu yanıtı araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bankalardan destek paketi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Halkbank 24 Mart’ta bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini açıkladı.
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak. Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi.
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.