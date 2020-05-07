Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” imkanı sunuluyor. Halkbank esnaf destek kredi başvurularının nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Bankadan 25 bin TL kredi almak isteyen vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösteriyorlar. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti istenmiyor. İşte konu ile ilgili detaylar…