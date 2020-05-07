Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank esnaf destek kredisi başvuruları devam ediyor. Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bankalardan destek paketi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” hizmetini devreye soktu. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar 25 bin TL kredi alabilecek.
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Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” imkanı sunuluyor. Halkbank esnaf destek kredi başvurularının nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yerini aldı. Bankadan 25 bin TL kredi almak isteyen vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösteriyorlar. Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti istenmiyor. İşte konu ile ilgili detaylar…
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
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HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek.
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı Vergi Levhası Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.