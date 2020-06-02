Ekonomi Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 17:28 , 02 Haziran 2020 - 17:28

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru işlemi nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve detaylar

Pandemi sürecinde olumsuz etkileri en aza indirmek adına esnaf destek kredisi için paketleri yayımlayan Halkbank, 36 ay vade ve 6 aya kadar ödemesiz dönem içerisinde toplam 25 bin liraya kadar destek sağlıyor. Peki, Halkbank esnaf destek kredisi için başvuru nasıl yapılabilir? İşte, müracaat işlemleri devam eden Halkbank esnaf destek kredisi hakkında merak edilen bazı bilgiler